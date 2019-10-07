Preparan en Allende ofrenda de muertos

ALLENDE, COAH. - Con la intención de rendir un homenaje póstumo a todos familiares finados, este próximo mes de Noviembre la administración a cargo del alcalde Antero Alvarado Saldívar prepara realizar un mega altar que se instalará en la plaza principal, donde la comunidad podrá dar la tradicional ofrenda a sus seres queridos ya finados.

Se denominará como ofrenda Municipal del Día de Muertos y será en la explanada de la presidencia este próximo 1 de noviembre, por lo que se le invita a la comunidad que desee participar acuda a la oficina de Atención Ciudadana y entregar la fotografía de su ser querido finado en tamaño carta y los datos del mismo para ser preparada con su respectivo marco y nombre.

“Con el afán de conservar nuestras tradiciones mexicanas y rendirles una ofrenda a todos aquellas que se nos adelantaron en el camino en este mes tan nostálgico, hemos decidido hacer esta actividad como muestra de respeto y cariño” afirmó el alcalde.