Preparan operativo de seguridad por temporada decembrina

ZARAGOZA, COAH.- Este próximo sábado 2 de diciembre se pondrá en marcha el operativo de seguridad denominado “Bienvenido Paisano”, que tendrá por objeto prevenir accidentes y actos delictivos durante la temporada decembrina.

El director de Seguridad Pública, Reyes Iván Olivo Nieto, informó que el alcalde Leoncio Martínez Sánchez e integrantes de su Cabildo, estarán poniendo en marcha el operativo especial, este sábado en punto de las 12 horas.

Se colocará un filtro de revisión y apoyo a la entrada norte de la ciudad, en el punto conocido como El Sabino, donde estarán haciendo presencia unidades de los departamentos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos.

Es con la finalidad de brindar orientación a quienes arriban al municipio o van de paso hacia el interior del país, mediante la entrega de trípticos informativos a los conductores, y no se permitirán abusos durante la realización del operativo.

A los visitantes se les informará que podrán interponer quejas o denuncias, por cualquier arbitrariedad que cometan en su contra por parte de alguna corporación de seguridad, a fin de actuar en consecuencia, expuso el entrevistado.