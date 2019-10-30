Preparan servicio religioso en Morelos

MORELOS, COAH. - La diócesis de la parroquia de Santa Rita de Casia informa a los feligreses que será un solo servicio de misa que se realizará en las instalaciones de la capilla en el panteón municipal a partir de las 10 de la mañana, invitando a la comunidad asista y comparta liturgia por sus familiares finados.

Estará a cargo del sacerdote Jesús Cruz de León, esperando contar con la presencia de todos para elevar las plegarias del descanso eterno de los difuntos, que como año con año se ha venido realizando en el campo santo.

Por otra parte, el mantenimiento que se está efectuando en las instalaciones de parroquia van muy avanzados, esperando terminar los trabajos a principios del próximo mes para retomar las actividades normales, según informó el párroco.