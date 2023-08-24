Presenta Verónica Martínez informe de acción legislativa

Nava, Coah.- Como parte de la gira de trabajo para presentar los resultados legislativos como Senadora de la República, Verónica Martínez acudió este miércoles a los municipios de Villa Unión, Allende, Morelos, Zaragoza y Nava.

En presencia de alcaldes, clase política y ciudadanos, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella para defender los intereses de los coahuilenses y atender las demandas que la sociedad le expresa en sus constantes giras por la entidad.

En su mensaje, la senadora señaló: “Sigo firme en la lucha de regresar a la ciudadanía programas como el de estancias infantiles, los refugios para víctimas de violencia de género y conseguir mayores recursos para la construcción de más centros de empoderamiento para mujeres”, aseguró.

Compartió el logro alcanzado de la reclasificación de la tarifa eléctrica para la región de los Cinco Manantiales, de la 1C a la 1D, y con esto, el ahorro para las familias de la región en el recibo de la CFE.

Verónica Martínez García, quien también se desempeñó como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, uno de los cargos más importantes dentro de su trayectoria política, señaló que las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional seguirán en la batalla como oposición, anteponiendo los intereses de las y los mexicanos.

“Desde el Senado y desde cualquier lugar en el que yo me encuentre, sepan que tienen en mí a una aliada, a la que le gusta hacer equipo y trabajar por nuestro estado de la mano del gobernador Miguel Ángel Riquelme, con quien he logrado una gran mancuerna para concretar acciones y conseguir recursos que se traducen en obras y programas que benefician a toda la sociedad”.

Siempre comprometida y con el gran trabajo que le caracteriza, la Senadora continuará su recorrido por las diversas regiones de Coahuila, para llevar su informe de resultados.