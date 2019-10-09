Pretenden prevenir delitos cibernéticos

ALLENDE, COAH. - Con la necesidad de proteger de ciber delitos a los jóvenes de Secundaria, la Administración Municipal de Allende a cargo de Antero Alvarado Saldívar tuvo a bien realizar una plática en la telesecundaria 5 de mayo en la comunidad de Río Bravo para informar a los estudiantes los peligros que existen dentro de las redes sociales cuando no se utilizan de forma responsable.

“Llevar a sus manos las herramientas necesarias y la información verídica de lo que sucede en el día a día, es prioridad de nuestro Gobierno hacer todo lo que está en nuestras manos por la seguridad de nuestra juventud, tanto en cabecera como en comunidades tales como Río Bravo”, afirmó el alcalde.

Delitos como extorsión y acoso son los más comunes vistos en las redes sociales, por lo que se les asesoró que hacer en caso de que se vean envueltos en una situación así, informar de inmediato a las autoridades escolares para que a su vez se canalice a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila y se denuncie este hecho.

Al término de la plática el alcalde Antero Alvarado como ya es costumbre convivió y charló con los jóvenes que mostraron mucho interés en el tema, participando, haciendo preguntas y comentando experiencias que han vivido en redes sociales.