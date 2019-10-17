Previenen el cáncer con conferencia

NAVA, COAH. - En el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer, la Administración Municipal de Nava que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, a través del DIF Municipal impartió la conferencia “Cáncer en el alma, no desperdicies tu vida” a cargo de Claudia Sánchez González, informó la presidenta honoraria del sistema Belén Acosta Santoyo.

“El objetivo de la conferencia es concientizar a que una sola semilla de cáncer hace que pronto se contamine el alma, el corazón y que trae consecuencias a todos los que rodean al paciente, la psicóloga Claudia Sánchez nos enseña a como aprender a manejar las situaciones que se derivan cuando alguien es diagnosticado con esta enfermedad”, declaró.

Dijo que con la reciente creación del Grupo Renacer se busca acompañar a pacientes y sobrevivientes de esta enfermedad, “es bien importante sensibilizar y hacer conciencia en la sociedad sobre la importancia de la investigación y diagnóstico oportuno de este padecimiento, porque de ello depende el poder salvar vidas”.

Estuvieron presentes María de Jesús Ontiveros Méndez, directora del DIF Nava y Lorena Escalante Garcés, sobreviviente del cáncer y representante del Grupo Renacer, quien agradeció a las autoridades por implementar este tipo de programas.