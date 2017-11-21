Prioridad mejorar servicio de recolección de basura

NAVA, COAH.- Una de las prioridades de mayor interés para la futura Administración Municipal 2018, será el servicio de recolección de basura, por lo que se espera alcanzar los primeros logros en este rubro a finales del mes de enero del próximo año.

El alcalde electo de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, se dijo consciente del cúmulo de quejas que se registran en cuanto al tema de recolección de basura, y a la falta de equipamiento en esta área.

“Es uno de los temas de mucho interés para mí, ha habido constantes quejas en las últimas semanas con respecto a la recolección de basura, y estamos ya visualizando qué equipamiento se requiere para mejorar en este aspecto”, expresó.

Se planea la adquisición de nuevos remolques, así como de un nuevo camión recolector de carga lateral, de los que se utilizan aquí para los contenedores, a fin de atender esta gran problemática, mencionó el edil electo.

Pidió asimismo a la ciudadanía tener una mayor conciencia, ya que se cuenta con más de 300 contenedores de basura, y la gente muchas veces hace mal uso de ellos, al arrojar ramas y escombro dentro.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se evite arrojar escombro y ramas dentro y fuera de los contenedores; tener un municipio sucio es muy triste y penoso; estaremos trabajando para que esto cambie positivamente”, puntualizó Velázquez Vázquez.