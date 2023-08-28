PRONNIF interpone denuncia por caso de menor encadenado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La PRONNIF interpuso la denuncia formal por los hechos ocurridos en el municipio de Nava, Coahuila, donde autoridades localizaron y liberaron a un menor que se encontraba encadenado en el interior de su domicilio.

El coordinador de Misterios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía, detalló que la denuncia es por el delito de violencia familiar, determinado así después de las investigaciones que han estado realizando las autoridades involucradas.

Santiago de Jesús Espinoza Eguía comentó que continúan recabando información de los hechos para seguir robusteciendo las carpetas de investigación, señalando que hasta el momento la madre ya realizó la declaración de los hechos pero no está detenida.

“Nosotros seguimos indagando para, en su caso, solicitar una orden de aprehensión contra quien o quienes resulten responsables; se integra la denuncia a la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar”, declaró Espinoza Eguía.