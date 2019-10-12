Protección Civil realiza operativos en la ciudad

ALLENDE, COAH. - La Dirección Municipal de Protección Civil emitió el comunicado a la población para que reporten cualquier incidencia de árboles, ramas y cables caídos, derivados a las fuertes ráfagas de viento registradas y sean atendidos de inmediato, previniendo alguna situación de riesgo.

Hugo Zubeldia, titular de la dependencia mencionó que el pronóstico que presenta CONAGUA es que estas temperaturas bajas y los fuertes vientos solo permanecerán de 18 a 24 horas desde su inicio, lo que significa que irán disminuyendo paulatinamente.

Hasta el momento, se han reportado cables de TELMEX caídos por lo que se procedió a acordonar el área y se pone a la disposición la línea de emergencias 071 y 911 para reportar cualquier situación de riesgo para ser atendidas a la brevedad.