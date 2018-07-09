Provoca choque por falta de precaución

ZARAGOZA COAH.-Juan Raúl Jiménez Mata de 20 años de edad, conductor de una camioneta marca Ford F150 modelo 1997, con placas del estado de Coahuila, se impactó contra una banqueta y una barda.

Los hechos se registraron durante la madrugada del domingo sobre la calle Zaragoza a la entrada de este municipio.

Uziel Rodríguez Cardoza, titular de Seguridad Pública municipal, informó que el conductor se encontraba sobrio, por lo que se determinó que el accidente se debió al exceso de velocidad y la falta de precaución.

Dijo también que tras el percance no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales.