Radio-Maratón realizará este 4 agosto Patronato de Bomberos

Allende, Coah.- El día sábado 4 de agosto se llevará a cabo un radio-maratón organizado por el Patronato de Bomberos y Departamento de Bomberos y Protección Civil municipal, todo esto con la finalidad de recaudar fondos para adquirir un camión y equiparlo como unidad de ataque rápido para combatir incendios en la ciudad.

“Se les hace la invitación a participar con su apoyo económico para la adquisición de este camión que es una necesidad básica para nuestro municipio, el Radio-Maratón se llevará a cabo este sábado 4 de agosto a partir de las 9:00 a.m. en la radiodifusora XEVD de Allende”.

Se espera, señalaron representantes del Patronato de Bomberos, que la ciudadanía allendense apoye al 100% permitiendo con esto que todo lo que se recabe, será utilizado para la adquisición de la unidad de Bomberos.

“Sabemos que contaremos con el apoyo económico de la población, y más en este caso, donde se informa que es para la compra de una máquina apagafuego de la que actualmente carecemos en Allende”.