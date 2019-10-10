Realiza gestiones para culminar obras en Nava

NAVA, COAH. - Acompañado por la senadora Verónica Martínez, el alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, acudió a la Ciudad de México para gestionar ante Socorro Gómez Leija, directora general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, recursos del Fondo Minero para obras en proceso que son de beneficio para los navenses.

“Sostuvimos una reunión para gestionar estos recursos que son de suma importancia para las obras que ya se encuentran en proceso, nuestro agradecimiento a la Senadora Verónica Martínez y a Mayela Hernández, representante del Gobierno del Estado de Coahuila por acompañarnos en esta comisión”, declaró el alcalde.

Detalló que durante la reunión analizaron los proyectos que se encuentran en ejecución para constatar el avance que presentan, “en esta reunión participaron también alcaldes de San Pedro, Hidalgo, Castaños, Sabinas, Progreso, Múzquiz, Ocampo, Escobedo, así como los representantes de los municipios de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas”.