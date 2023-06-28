Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava

Nava, Coah.- Alumnos del CBTis 239 del municipio de Nava, recibieron de manos del grupo de danza folklórica Xochipilli, de la Misión Cultural número 21 una presentación cultural originaria del municipio Ánimas Trujano, Oaxaca.

“Gracias por compartir su cultura, talento, música y tradiciones, todo esto preámbulo del centenario de las misiones culturales, es importante que además de llenarse de lecciones académicas y civicas, también tengan un amor por nuestra cultura”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Previamente este grupo realizó sus presentaciones en la Delegación Venustiano Carranza y en la explanada del centro histórico de Nava, como parte de las acciones de los domingos culturales.