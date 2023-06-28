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Coahuila

Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava

Pertenecen a la misión cultural número 21 originaria del municipio Ánimas Trujano, Oaxaca.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 28 junio, 2023 - 07:05 a.m.
Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava
Se realizó una gira por el municipio y la delegación carranza.

Nava, Coah.- Alumnos del CBTis 239 del municipio de Nava, recibieron de manos del grupo de danza folklórica Xochipilli, de la Misión Cultural número 21 una presentación cultural originaria del municipio Ánimas Trujano, Oaxaca.

“Gracias por compartir su cultura, talento, música y tradiciones, todo esto preámbulo del centenario de las misiones culturales, es importante que además de llenarse de lecciones académicas y civicas, también tengan un amor por nuestra cultura”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Previamente este grupo realizó sus presentaciones en la Delegación Venustiano Carranza y en la explanada del centro histórico de Nava, como parte de las acciones de los domingos culturales. 

  • Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava

    Culminaron con una presentación en el CBTis 239.

  • Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava

    Parte de las acciones de los domingos culturales.

  • Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava

    Se realizó una gira por el municipio y la delegación carranza.

  • Realiza grupo de danza folclórica gira por Nava
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