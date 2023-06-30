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Coahuila

Realizan acciones de bacheo

En diferentes calles de la localidad, a manos de obras públicas.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 30 junio, 2023 - 10:36 a.m.
Realizan acciones de bacheo
Se atienden diversos sectores del municipio de Nava.

Nava, Coah.- Trabajadores del Departamento de Obras Públicas del municipio de Nava realizaron labores de bacheo sobre algunas calles de la localidad, asegurando con esto las vialidades de algunos sectores. 

Se atendieron las calles:

Múzquiz - General Farías, Dr. Coss - Múzquiz, Múzquiz - La Madrid, Dr. Coss - Benito Juárez, Privada Agustín Iturbide, Allende – Zapata, Progreso - Hidalgo – Mondragón, Aldama - De la Fuente – Acuña, Javier Mina – Acuña, De la Fuente - Guerrero – Terán, Rosales - Iturbide – Victoria, Iturbide - Ocampo – Arteaga, Iturbide – Terán y Jiménez - Lerdo de Tejada.

“Recibimos diariamente reportes de baches en vialidades del municipio, por lo que las agendamos y mandamos una cuadrilla especializada a realizar estas acciones;  este programa de bacheo es permanente”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo. 

  • Realizan acciones de bacheo

    Este programa de bacheo es permanente.

  • Realizan acciones de bacheo

    Diariamente se agendan reportes para atender esas vialidades.

  • Realizan acciones de bacheo

    Se atienden diversos sectores del municipio de Nava.

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