Realizan acciones de bacheo

Nava, Coah.- Trabajadores del Departamento de Obras Públicas del municipio de Nava realizaron labores de bacheo sobre algunas calles de la localidad, asegurando con esto las vialidades de algunos sectores.

Se atendieron las calles:

Múzquiz - General Farías, Dr. Coss - Múzquiz, Múzquiz - La Madrid, Dr. Coss - Benito Juárez, Privada Agustín Iturbide, Allende – Zapata, Progreso - Hidalgo – Mondragón, Aldama - De la Fuente – Acuña, Javier Mina – Acuña, De la Fuente - Guerrero – Terán, Rosales - Iturbide – Victoria, Iturbide - Ocampo – Arteaga, Iturbide – Terán y Jiménez - Lerdo de Tejada.

“Recibimos diariamente reportes de baches en vialidades del municipio, por lo que las agendamos y mandamos una cuadrilla especializada a realizar estas acciones; este programa de bacheo es permanente”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.