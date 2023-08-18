Realizan brigadas de salud en Nava

Nava, Coah.- Por medio del personal del Centro de Salud de Nava, se realizó una brigada de vacunación en contra del Covid-19, para la ciudadanía en general y para el personal del departamento de agua potable.

“También se aplicaron pruebas de paludismo, repartieron suero y albendazol en las pulgas, además el personal realizó una plática de tuberculosis y también sobre el golpe de calor, también repartimos sueros a la población y a los trabajadores”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Agregó que se mantendrán estas pláticas de salud, además de las constantes brigadas de salud que se realizan en los diferentes sectores de la localidad.