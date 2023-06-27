Realizan campaña de rickettsiosis en delegación V. Carranza para perros y gatos

Nava, Coah.- Ciudadanos de la delegación Venustiano Carranza se beneficiaron con la campaña de rickettsiosis para sus mascotas, tanto perros como gatos, evitando con esto la plaga de pulgas y garrapatas en los amigos de cuatro patas.

“Recién tuvimos una campaña de esterilizaciones que fue todo un éxito y ahora tenemos esta campaña, donde aplicamos tratamientos contra estas plagas, como también vacunas antirrábicas. Es importante procurar la salud de nuestras mascotas”, indicó la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Para estar al tanto de estas campañas, la alcaldesa sugirió el seguir las paginas oficiales del municipio, así como del programa de bienestar y cuidado animal por medio de la red social Facebook, donde se anuncian los días en los que se realizarán estas campañas.