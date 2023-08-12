Realizan clausura de Taller Folclórico

Allende, Coah.- El alcalde Pepe Díaz Gutiérrez presidió la clausura del Taller de Repertorio Folclórico del Estado de Veracruz, que se realizó del 7 al 11 de agosto en el Salón de Baile de la Casa de la Cultura.

Este taller fue impartido por el maestro Fabián Morales Tejeda, conocido también como bailarín de son jarocho, quien enseñó a los participantes las técnicas y los pasos de esta expresión típica de la región del sotavento.

Los asistentes al taller fueron niños, jóvenes y adultos del grupo de danza folklórico Bailando por México, que, en coordinación con sus directivos, padres de familia y la Administración 2022-2024, llevaron a cabo esta actividad que fomenta la práctica de nuestras tradiciones a través de la danza folclórica.

Durante la clausura, los alumnos del taller mostraron lo aprendido durante la semana y deleitaron al público y autoridades con bailes como el zapateado, el colás, la bamba y el jarabe veracruzano.

El alcalde Díaz Gutiérrez felicitó a todos los involucrados en la organización de este taller intensivo y reconoció el esfuerzo y el talento de los bailarines y destacó la importancia de promover la cultura y el arte en el municipio y anunció que se realizarán más talleres de este tipo en el futuro.