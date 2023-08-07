Realizan foro cultural contra las adicciones

Nava, Coah.- Jóvenes del municipio de Nava disfrutaron del proyecto Rescate JV, que se realizó en la explanada del centro histórico de la localidad, fomentando con esto valores en los jóvenes y prevención de adicciones.

“Docenas de jóvenes disfrutaron de las presentaciones de los grupos Blanco y Negro, Colectivo Dios, Familia y Hip Hop; seguiremos apoyando a las asociaciones religiosas que nos ayudan a promover estos valores a los jóvenes y con esto prevenir adicciones”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

La alcaldesa también dio a conocer que se mantiene abierto el diálogo para todas las personas que quieran realizar un evento, en los diferentes espacios públicos con los que cuenta la localidad.