Coahuila

Realizan foro cultural contra las adicciones

Las actividades se llevaron a cabo en la explanada del centro histórico de Nava.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 07 agosto, 2023 - 09:24 a.m.
Realizan foro cultural contra las adicciones
Docenas de ciudadanos acudieron a este evento.

Nava, Coah.- Jóvenes del municipio de Nava disfrutaron del proyecto Rescate JV, que se realizó en la explanada del centro histórico de la localidad, fomentando con esto valores en los jóvenes y prevención de adicciones.  

“Docenas de jóvenes disfrutaron de las presentaciones de los grupos Blanco y Negro, Colectivo Dios, Familia y Hip Hop; seguiremos apoyando a las asociaciones religiosas que nos ayudan a promover estos valores a los jóvenes y con esto prevenir adicciones”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo. 

La alcaldesa también dio a conocer que se mantiene abierto el diálogo para todas las personas que quieran realizar un evento, en los diferentes espacios públicos con los que cuenta la localidad. 

