Realizan primera marcha del orgullo en los Cinco Manantiales

Allende, Coah.- Se llevó a cabo la primera Marcha de la diversidad de los Cinco Manantiales, en el municipio de Allende, esto para conmemorar el mes del orgullo LGTQIA+, donde participaron cientos de ciudadanos.

La marcha estuvo organizada por el Presidente de la comunidad en Allende, Orlando Rene Ibarra Cedillo, con el apoyo del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

“Muchas gracias a las autoridades por ayudarnos a organizar esta marcha de manera pacífica, agradezco también la participación de la destacada actriz y conductora orgullosamente de Allende, Vicky Cortez, quien fue coronada como reina de la comunidad LGTBQ+ de los 5 manantiales, en la plaza principal”, dio a conocer el presidente de la comunidad.

Al recibir el desfile en la explanada de la plaza principal, se tuvo un espectáculo artístico y exhibición de rutina, a manos de la academia Zaffiro para celebrar el orgullo y la diversidad de toda la comunidad LGTQIA+.