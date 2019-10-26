Realizará CERTTURC una brigada de escrituración

ALLENDE, COAH. Tras la gestión de parte del alcalde Antero Alvarado Saldívar, este próximo lunes 28 estará instalado un módulo de CERTTURC con personal del municipio de Piedras Negras para asesorar sobre los casos de Juicios Sucesorios Testamentarios y la ciudadanía que lo requiera, obtenga la escrituración de sus predios o viviendas.

Estará ubicado en palacio municipal en el área de catastro con un horario de 9 de la mañana a 12 de medio día, por lo que se hace extensa la invitación a la comunidad que se encuentre en un caso similar donde no hayan podido escriturar su patrimonio a causa que se encuentre a nombre del familiar ya fallecido.

Cabe hacer mención que el Gobierno de Estado ha realizado convenios con los Notarios Públicos para que los costos de los trámites sean con un costo menor al estipulado y puedan ya tener garantizada su propiedad y evitar problemas en un futuro.