Realizará Morelos brigada de Salud

MORELOS, COAH. - En apoyo a las mujeres del municipio, el ayuntamiento por conducto del DIF Morelos invita a todos a participar en la próxima brigada de salud que se llevará a cabo este próximo 10 de octubre, en las instalaciones del Centro de Salud enmarcando las actividades contra la mortal enfermedad del cáncer.

Será a partir de las 10 de la mañana cuando estarán recibiendo a las damas y se realicen el servicio de Exploración de mama, examen del Papanicolaou, plática sobre la prevención del cáncer de mama y belleza.

Cabe hacer mención que estos servicios son totalmente gratuitos esperando la respuesta de la comunidad y fomentar la cultura de prevención de esta mortal enfermedad que impacta en la vida de las mujeres y sus familias.