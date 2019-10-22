Recibe 10 mil pesos Grupo Kelitepochtli

MORELOS, COAH. - Dentro de los compromisos pactados con la comunidad, el alcalde Xavier de Hoyos impulsa los programas culturales de este municipio, por lo que en esta ocasión apoyó al grupo de danza Kelitepochtli con la cantidad de 10 mil pesos.

El alcalde mencionó que este recurso es directamente para la compra de vestuarios, así como para y otras actividades que tiene en puerta este grupo de danza.

"Me llena de orgullo poder cumplir con mis promesas de apoyar a este grupo de jóvenes entusiastas que tiene el orgullo de representar a nuestro municipio, ya que son la única agrupación que existe en Morelos no hay mejor satisfacción que darles este recurso", así lo expresó el edil al momento de entregar el cheque por esta cantidad.

Este tipo de acciones se lograron gracias a la gestión ante la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, donde se destinarán recursos similares a tres proyectos más que resultaron aprobados.