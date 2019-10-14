Reciben beneficios de “Peso sobre peso”

NAVA, COAH. - Manteniendo su compromiso con la educación el alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez realizó la entrega del programa “Peso sobre peso”, utilizado para adquirir una bomba de agua en la primaria Venustiano Carranza turno matutino; además entregó material deportivo y de limpieza luego de participar en una ceremonia cívica.

“Realizamos la entrega de Peso sobre Peso en la primaria Venustiano Carranza; soy orgullosamente egresado de esta institución y para mí es un gusto poder regresar a este lugar donde tuve mi educación básica, más gusto hacerlo de la mano con los directores del plantel y padres de familia con un programa en el que sumamos esfuerzos”, dijo el alcalde.

Detalló que se entregaron 5 mil 579 pesos por parte del ayuntamiento, cantidad que sumada a la aportación similar realizada por la Sociedad de padres de familia se utilizó para adquirir un presurizador.

“Es una bomba de agua para meter presión en los puntos que requieran, incluyendo los sanitarios de la institución educativa”, detalló el alcalde.

Estuvieron presentes también Rosa Aurora Martínez Robles, inspectora de la zona escolar número 415; Alma Leticia Martínez Acosta, subdirectora del plantel; Raymundo Rangel de la Cruz, director de Educación; Roberto Iglesias Iglesias, director de Fomento Deportivo; Diana Isela Guardiola Sandoval, regidora comisionada en Educación y el alumno Emanuel Longoria Franco, quien agradeció el apoyo recibido en representación de sus compañeros.