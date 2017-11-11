Recluta personal vidriera de Coahuila

ZARAGOZA, COAH.- La empresa reclutadora “Integra Capital Humano”, estará contratando personal de ambos sexos con estudios de bachillerato técnico, para laborar en Industria Vidriera de Coahuila.

El director de la dependencia, Felipe Urista Dávalos, informó que se requiere personal de ambos sexos, de 18 a 55 años de edad, con estudios de bachillerato técnico terminados, por lo que los interesados podrán acudir desde este viernes a la jornada de reclutamiento.

Es necesario acudir con solicitud llena, así como la documentación básica: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, credencial de elector, y comprobante de estudios, a fin de sostener su entrevista de trabajo.

Se trata de una empresa consolidada y estable, que brinda excelente salario y prestaciones, por lo que esta es una magnífica oportunidad de empleo para la mano de obra capacitada de Zaragoza y la región, resaltó Urista Dávalos.

Se brinda además el transporte en forma gratuita, alimentos, salario y prestaciones, resaltó el funcionario, al agregar que la empresa Industria Vidriera de Coahuila se encuentra ofertando actualmente 60 vacantes para el área de producción.