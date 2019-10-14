Reconoce alcalde a jóvenes atletas

ALLENDE, COAH. - El alcalde Antero Alvarado Saldívar recibió en Palacio Municipal a los integrantes de la academia de porristas Zaffiro que obtuvieron tres primeros lugares en sus categorías en concurso realizado en la capital del Estado, Saltillo.

"Es un verdadero orgullo saber que nuestro municipio obtuvo primeros lugares, poniendo en alto el nombre de Allende; además de tener el honor que los jóvenes le pusieron todas las ganas para obtener estas preseas", subrayó el alcalde.

El munícipe felicitó a los entrenadores Carlos Orona y María Coronado bajo la dirección de César López su gran desempeño con este grupo de jovencitos que participaron en el concurso estatal.

El apoyo a los talentos juveniles es prioridad de la Administración Municipal tras gestionar fondos y medios para que estos grupos de atletas puedan asistir a competencias de índole estatal aseveró el alcalde.