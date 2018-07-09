Reconoce PAN resultados de la elección en Zaragoza

ZARAGOZA COAH.-José Faustino Bocanegra Galindo, representante del Partido Acción Nacional ante el Comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila, se pronunció a favor de reconocer el resultado de la pasada elección de Ayuntamiento, y darle vuelta a la página.

“La verdad, es que cumplimos una jornada electoral, donde participamos todos activamente, y donde queda claro que el PAN se deslinda de cualquier actitud que no sea correcta, o que atente contra las instituciones legalmente establecidas”, dijo.

Añadió que si había algo que acusar o alguna irregularidad que denunciar, para eso existen los cauces legales pertinentes; es una irresponsabilidad por parte de cualquier líder incitar a la ciudadanía a defender lo indefendible, remarcó Bocanegra Galindo.

“Hay que incitar a la gente a confiar en las instituciones y por supuesto al respeto, al respeto de las mayorías que es lo más importante; la verdad que es importante conocer la ley para poder interponer alguna denuncia por cualquier irregularidad, pero no hacer acusaciones a la ligera”, refirió.

Invitó a quienes hacen acusaciones, mismas que calificó de absurdas y cobardes, a que acepten el resultado de la pasada elección, que definitivamente no favoreció a la coalición opositora del PAN y UDC; a darle vuelta a la página y a seguir siendo una oposición responsable, subrayó.