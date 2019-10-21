Reconocen a jinetes en tradicional cabalgata

ALLENDE. COAH. - Con la entrega de reconocimientos a los fundadores culminó la tradicional Cabalgata de Plata en su edición número 25 en Allende, al recibir a centenares de jinetes de diferentes partes de Coahuila que se incorporaron en el trayecto Villa Unión – Allende, para finalizar en la arena rodeo de este municipio donde miles de fanáticos de este evento disfrutaron de montas, rifas y un baile por la noche.

El alcalde anfitrión Antero Alvarado Saldívar, agradeció la presencia de sus homólogos de Guerrero, Morelos y Villa Unión por la disposición de realizar este evento que refuerza las tradiciones culturales de estos municipios, así como a las personas que durante años se han preocupado por realizarla año con año.

El C. P. Oscar López Elizondo, quien representó al gobernador de Coahuila entregó una serie de reconocimientos acompañado de los alcaldes de Allende y Guerrero a los fundadores de este tradicional evento, al Lic. Tomas Navarro Valdez, profesora Marisela Pérez Arreola y al Sr. Pedro de los Santos, quienes en compañía de sus familias recibieron una bonita presea.