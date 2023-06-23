Reconocen a periodistas de los Cinco Manantiales





Nava, Coah.- La alcaldesa de Nava, Pily Valenzuela, reconoció la labor de los periodistas de la región de los Cinco Manantiales, invitándoles a una amena convivencia y almuerzo en las instalaciones de un restaurante del ejido Río Bravo.









“Hoy reconocimos la labor que realizan a diario los periodistas de la región, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, gracias por mantenernos siempre informados cuando la noticia ocurre, no pude acompañarlos por motivos de agenda, pero reciban mi admiración y respeto”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.









Como parte de las sorpresas, a todos los invitados se les otorgó un vaso personalizado para conmemorarlos en su día.









“Muchas gracias por informar con veracidad de todos los hechos que ocurren en la región y también las acciones, obras y actividades que se realizan por el bien de la ciudadanía, esperemos que sigan festejando y que realicen su labor de manera libre y segura”, indicó Humberto Rangel Rincón, secretario del ayuntamiento.







