Recuerdan llegada de Cristóbal Colón

NAVA, COAH. - Mediante una ceremonia cívica a cargo de los alumnos de la primaria Emiliano Zapata -urbana-, la Administración Municipal de Nava que encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, conmemoró el 527 aniversario del Descubrimiento de América, con la participación los distintos planteles educativos de la ciudad, así como del cuerpo edilicio, directores municipales y personal administrativo.

“El 12 de octubre es la fecha en la que se produjo el llamado encuentro de dos mundos, uno de los acontecimientos históricos más importantes de la época, el Descubrimiento de América hecho por Cristóbal Colón, mi reconocimiento a los alumnos quienes tuvieron una destacada participación, así como también los alumnos de la primaria Emiliano Zapata de El Encino”, declaró el alcalde.

La reseña alusiva a la fecha estuvo a cargo de la maestra Claudia Lizeth Carranza Tristán; de igual manera Saúl Alejandro Ibarra de Luna, alumno de sexto grado presentó la poesía “Cristóbal Colón”; finalmente Raymundo Rangel de la Cruz, director de Educación agradeció la participación de los planteles educativos y personal del Ayuntamiento en este acto cívico.