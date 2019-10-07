Recuperan 2 toneladas de cacharros

ALLENDE, COAH. - Buena respuesta de parte de los habitantes del sector conocido como “El Nogalón” en la zona Oriente del Municipio de Allende, al participar en la campaña de descacharrización que se realizó este pasado fin de semana donde se retiró de las viviendas y predios baldíos aproximadamente 2 toneladas de cacharros por parte del Departamento de Ecología y Obras Públicas que apoyaron en esta acción.

Reynaldo Rivera, titular de la dependencia de Servicios Primarios agradeció la colaboración de la comunidad al estar al pendiente y colaborar en esta campaña que aprovecharon para deshacerse de objetos inservibles y podrían ser focos de infección.

Estas campañas se seguirán coordinando bajo la instrucción directa del alcalde Antero Alvarado quien ha referido que es prioritario estas acciones para garantizar la salud de la comunidad, así como prevenir taponamientos en arroyos tras avecinarse la temporada de lluvias.