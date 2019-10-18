Recuperan municipales varios objetos robados

NAVA, COAH. Como resultado de los operativos de vigilancia implementados por el departamento de Seguridad Pública Municipal se pudo dar con el paradero de un delincuente que azotaba el sector de la colonia Camino Real, quien en repetidas ocasiones se había detenido y puesto a disposición, pero al ser menor de edad obtenía su libertad ante el proceso.

Noé Elizondo, director de la corporación, declaró que afortunadamente se lograron recuperar los objetos robados en poder de este menor delincuente apodado “El Coyoyo”, que ya fue puesto a disposición de las autoridades en el municipio de Allende, sacándolo por fin de circulación.

Fue joyería y una pantalla los objetos robados que ya fueron entregados a sus propietarios y que resultaron ser vecinos del delincuente, mismos que ya se encontraban desesperados por las fechorías de este delincuente.

El director de la corporación mencionó que entre otros de los casos que azotan a las colonias de la ciudad ya tienen la orden de aprehensión en su contra, por lo que se trabaja en la localización y detención del malandro, finalizó el funcionario.