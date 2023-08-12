Contactanos

Coahuila

Refuerzan operativos en Cinco Manantiales

Se recorrió cada uno de los sectores de las localidades en pro de la seguridad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 12 agosto, 2023 - 09:32 a.m.
Estos operativos se realizaron en los diferentes sectores de los Cinco Manantiales.

Allende, Coah.-  Elementos de la policía estatal desplegaron un fuerte operativo en la región de los Cinco Manantiales, con la intención de seguir brindando seguridad y tranquilidad a la ciudadanía de Coahuila.  

Cerca de 10 patrullas, con más de 50 elementos, se pudieron visualizar, iniciando en el municipio de Allende, luego acudieron a Villa Unión, después se visitó al municipio de Nava, se continuó en Morelos y por último Zaragoza. 

Los elementos indicaron que también gracias a los policías municipales se pudieron recorrer las diferentes colonias, barrios, brechas y la zona centro de cada localidad, reportando un saldo blanco en cada uno de los sectores visitados. 

    Se comenzó en el municipio de Allende.

    Se contó con el apoyo de la policía municipal.

