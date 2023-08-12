Refuerzan operativos en Cinco Manantiales

Allende, Coah.- Elementos de la policía estatal desplegaron un fuerte operativo en la región de los Cinco Manantiales, con la intención de seguir brindando seguridad y tranquilidad a la ciudadanía de Coahuila.

Cerca de 10 patrullas, con más de 50 elementos, se pudieron visualizar, iniciando en el municipio de Allende, luego acudieron a Villa Unión, después se visitó al municipio de Nava, se continuó en Morelos y por último Zaragoza.

Los elementos indicaron que también gracias a los policías municipales se pudieron recorrer las diferentes colonias, barrios, brechas y la zona centro de cada localidad, reportando un saldo blanco en cada uno de los sectores visitados.