Regresa el COVID-19 a los Cinco Manantiales

Nava, Coah.- De acuerdo al reporte estatal de Prevención y Control del Covid-19, se han reportado 8 casos nuevos en la región de los Cinco Manantiales, lo cual suman cerca de 11 casos activos en total en estos municipios.

Por lo que se ha apreciado en este documento, el municipio con más casos activos es Nava con un total de 5 casos, seguidos por Morelos con 3, Allende con 2 y por último Zaragoza con un caso activo hasta el momento.

El único municipio de los Cinco Manantiales que no presenta ningún caso es el de Villa Unión, que se ha mantenido en ceros hasta el momento.

En total se registran en esta semana 277 casos en todo Coahuila y 468 casos activos en las localidades de este estado.