Rehabilitan camino antiguo

Morelos, Coah.- La alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, acompañada por el director de Obras Públicas, Alfredo Guevara de Luna, supervisó la obra de rehabilitación del antiguo callejón Nueva Rosita-Piedras Negras, en su trayecto al ejido Los Álamos.

El director de Comunicación Social, José Joaquín Torres Gómez, indicó en entrevista que la primera etapa del arreglo del camino consta de una longitud de 1 mil 500 metros, en el tramo que conduce de la cabecera municipal hacia el mencionado ejido.

Se utiliza maquinaria del municipio y se introduce material de caliche a la superficie del camino, a fin de concretar su mantenimiento y conservación, en atención a una petición hecha por propietarios de ranchos particulares.

El antiguo callejón se encontraba sumamente deteriorado, por lo que era necesario instrumentar un programa de rehabilitación; por lo pronto se emprende una primera etapa que consta de 1 kilómetro y medio de extensión, subrayó el entrevistado.

Se aplica material de calicha para un mejor funcionamiento del camino.