Reportan avistamiento de serpiente cascabel en Morelos, sobre calle Mario Camarillo.

Morelos, Coah.- Al interior de un domicilio elementos del departamento de Protección Civil y Bomberos de Morelos, reportó la captura de una serpiente cascabel, la cual fue puesta en libertad fuera de la mancha urbana.

El titular del departamento José Garza Tron, indicó que el avistamiento se reportó sobre la calle Mario Camarillo.

“Por las temperaturas, hemos tenido reportes de animales rastreros como serpientes y víboras, por lo que le pedimos a la ciudadanía llamar de manera inmediata a los cuerpos de bomberos para poder atender la situación de la mejor manera, sin afectar a los ciudadanos ni al animal en cuestión”, declaró Garza Tron.

Comentó que el departamento cuenta con las herramientas necesarias y la capacitación para manejar a este tipo de animales, por lo tanto, los números de emergencia son 862-628-7402 para llamar a Protección Civil.