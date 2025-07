Paro sorpresivo en oficinas de CFE deja sin atención a usuarios en Nava y Allende

Nava, Coah. – Sin previo aviso ni información oficial , las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los municipios de Nava y Allende permanecieron cerradas este martes debido a un paro de labores protagonizado por trabajadores sindicalizados .

La suspensión se originó por el incumplimiento de la paraestatal en la entrega de uniformes , compromiso que debió cumplirse desde el mes de junio . Según denunciaron empleados, la entrega ha sido aplazada en varias ocasiones pese a estar establecida en el contrato colectivo de trabajo . La falta de respuesta por parte de la empresa generó molestia entre el personal, que decidió tomar medidas.

La protesta tomó por sorpresa a decenas de usuarios que acudieron a realizar pagos, contrataciones, aclaraciones o reportes, y se encontraron con las instalaciones cerradas , sin personal y sin ningún aviso visible sobre el motivo del cierre o el tiempo estimado de reanudación.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura formal por parte de la dirigencia sindical ni de la CFE. Trascendió que en las próximas horas podría darse un acercamiento entre ambas partes para buscar una solución, aunque no se descarta que el paro se extienda si no hay avances concretos .