Repuntan inversiones en Zaragoza: alcaldesa

ZARAGOZA, COAH. La alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres reconoció que en su municipio ha repuntado en las últimas fechas las inversiones que se han visto reflejado en la instalación de empresas, cadenas comerciales y de ámbito maquilador, lo que generará nuevos empleos y derrama económica importante al municipio.

Señaló que en el caso del sector maquilador se ha retrasado un poco por las naves industriales que están en la ciudad, debido a que el propietario de las mismas no radica en México se ha complicado la comunicación con ellos para lograr llegar a un acuerdo y poner a disposición de nuevos inversionistas.

Enfatizó que ahora al estar dentro de la franja fronteriza, existe cierta incertidumbre con la comunidad referente al cambio de horario, ya que este municipio se cambiará diferente al de Morelos, pero se tiene confianza que se acostumbrarán pronto los ciudadanos que laboran fuera del municipio.