Rinden homenaje póstumo a Marcelo Juárez Moreno

Allende, Coah.- En la unidad deportiva “Edilberto Montemayor” de Allende, se llevó a cabo un homenaje póstumo al icono del rey de los deportes, Marcelo Juárez Moreno, considerado el mejor jardinero central en la historia de Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La mañana del lunes 7 de agosto, falleció Don Marcelo Juárez Moreno, quien destacó jugando 17 temporadas, 11 con sus queridos Saraperos de Saltillo, una gran trayectoria que lo llevó a ser elegido como miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 1998, por su brillante carrera.

Nacido un 26 de octubre de 1946 en la comunidad de Río Bravo, Coahuila, pero avecindado en la capital Coahuilense, donde forjó una gran carrera con sus Saraperos, formando a su familia, ganándose el cariño y respeto de la afición como una leyenda del Rey de los Deportes.

Por tal motivo, este sábado se realizó una ceremonia con la representación de la familia de parte del Regidor Marcelo Juárez Alarcón, así mismo, el Alcalde José de Jesús Díaz Gutiérrez, la Presidenta honoraria del DIF, Laura Saldívar Hernández, la Secretaria del Ayuntamiento Brenda Elizabeth Quintero Reyes, síndicos, regidores y directores de departamentos.

En su discurso, el alcalde Pepe Díaz destacó que Marcelo Juárez Moreno fue un referente del beisbol mexicano y para el municipio de Allende y Río Bravo. Marcelo hijo, agradeció el homenaje y narró la biografía de su señor padre, desde su nacimiento en Río Bravo hasta su ingreso al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Al culminar dicho evento se realizó la entrega de preseas a los equipos participantes en la liga infantil de béisbol 2023 dedicada al Sr. Genaro “Willy” Medina en la cual se les reconoció a los mejores jugadores de la liga.