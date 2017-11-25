RMV entrega apoyos por 1.5 mdp para el campo

ZARAGOZA, COAH.- El gobernador Rubén Moreira Valdez, acompañado por el alcalde Leoncio Martínez Sánchez, y el secretario de Desarrollo Rural, Alfio Vega de la Peña, encabezó la entrega de recursos del programa de Concurrencia Municipalizado en apoyo al sector agropecuario.

Una bolsa de recursos por el orden de 1 millón 500 mil pesos, se logró reunir este año con aportación del 50 por ciento a cargo de los tres niveles de gobierno, en apoyo al equipamiento e infraestructura de los productores del campo.

Al ser entrevistado, el alcalde Leoncio Martínez resaltó que son productores de distintas comunidades ejidales y pequeños propietarios, quienes se ven favorecidos en la adquisición de equipamiento como rastras, páneles solares, y tubería para riego.

A nombre de los beneficiarios, Pablo Romo López agradeció al mandatario coahuilense y al resto de las autoridades involucradas, por los apoyos otorgados al sector agropecuario durante el periodo 2014-2017.

“Se logra beneficiar a los productores de: caprino-leche, bovino-carne, ovino-carne, cultivos básicos, y producción de nuez, por lo cual agradecemos a nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno, por el apoyo destinado al sector agropecuario”, resaltó.

Un total de 23 productores se han visto beneficiados este año mediante el programa de Concurrencia, de los cuales 19 pertenecen al sector ganadero, y 4 al sector agrícola.

Aportación de los tres órdenes de gobierno asciende a los 750 mil pesos.