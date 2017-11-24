Se apoya al 100% a niños con capacidades diferentes

ALLENDE, COAH.- Al 100% se trabaja en las diferentes escuelas primarias en este municipio, apoyando a nuestros alumnos que cuentan con alguna discapacidad diferente, señaló ayer la maestra Selma Aracely Treviño Crespo.

Sabemos, apuntó ayer la maestra, que el mes de septiembre, y dedicado a todas las personas con alguna capacidad diferente, donde maestros de diferentes escuelas primarias, apoyan pedagógicamente a niños con algunas capacidades diferentes, aquí en Allende los apoyamos al 100%, viendo con orgullo como todos estos pequeños salen adelante.

Selma Aracely Treviño Crespo, maestra de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en esta ciudad, por más de 30 años atendiendo a niños con capacidades diferentes, señaló que es un orgullo ver como varios de sus alumnos, con problemas de lenguaje, o algún problema de entendimiento han salido adelante y hoy en día los veo trabajando en algún lugar donde con gusto me saludan.

Actualmente en esta escuela Josefa Ortiz de Domínguez, dijo la profesora Selma, contamos con una directora, la profesora Laura Guadalupe Castellanos Rodríguez, quien nos ha venido dando el apoyo al 100% para apoyar a mas de 25 niños con capacidad diferente, quienes en este ciclo escolar 2017-2018 hemos visto que han avanzado grandemente en sus estudios.