Se autoriza recarpeteo de carretera

Villa Unión, Coah.- Con una inversión aproximada de 6 millones de pesos ha sido autorizado el proyecto de recarpeteo de la carretera estatal Villa Unión-Nava, así lo dio a conocer el alcalde Sergio Cárdenas Chapa.

Indicó que tentativamente los trabajos de recarpeteo de esta importante vía de comunicación estarán iniciando el próximo 20 de agosto, de acuerdo a la programación a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Es una carretera muy utilizada por nuestros amigos automovilistas, sobre todo por la gente de viene de Estados Unidos hacia Villa Unión, o la gente que va de nuestro municipio hacia Piedras Negras”, resaltó el edil.

Añadió que se trata de una inversión similar a la que se ejerce en la obra de recarpeteo de la carretera Allende-Villa Unión, por el orden de entre 5 y 6 millones de pesos, lo cual representa una gran noticia para los habitantes de esta localidad.

“Pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia, ya que estas obras no se realizan de un día para otro; iniciamos las gestiones desde el año pasado, y una vez que comienzan los trabajos, es necesario esperar un tiempo prudente aproximado de dos meses hasta su finalización”, enfatizó el alcalde.