Se inauguran nuevas instalaciones de la Fiscalía Estatal en Allende

ALLENDE, COAH.- Con una inversión de más de 33 millones de pesos, fue inaugurado ayer el nuevo edificio de la Fiscalía Regional zona norte de Coahuila en Allende, siendo Leticia Decanini Salinas, quien en representación del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez acompañada del presidente municipal Luis Reynaldo Tapia Valadez, así como del delegado zona norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, quienes llevaron a cabo el simbólico corte de listón.

Autoridades estatales y municipales, así como ciudadanía en general de Allende y los 5 Manantiales, asistieron a este magno evento, donde la representante del gobernador Rubén Moreira Valdez, Leticia Decanini Salinas señaló que con la entrega de este nuevo edificio, donde se albergarán las oficinas de la Fiscalía del Estado, la justicia se hará más rápida y expedita.

Un edificio 100% funcional, es el que ayer se entregó, señaló Leticia Decanini Salinas, a este municipio de Allende, donde gracias al presidente municipal Luis Reynaldo Tapia Valadez, se logró adquirir este terreno bien ubicado, permitiendo contar con entradas y salidas del personal de la fiscalía del Estado, por diferentes partes.

Coahuila, apuntó la representante del gobernador del Estado, hoy en la actualidad es uno de los estados de la república mexicana, que cuenta con el mejor programa de procuración de justicia, ya que durante sus 6 años de gobierno, Ruben Moreira Valdez, le apostó al 100% al rubro de la seguridad en Coahuila, y muestra está que a nivel nacional, somos el número uno en implantación de los nuevos programas de justicia.

Luis Reynaldo Tapia Valadez, presidente municipal de Allende, realizando el recorrido por las nuevas instalaciones de la fiscalía, acompañado de la representante del gobernador del Estado y el Delegado de la Zona Norte.

Leticia Decanini Salinas, representante del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, fue la encargada de hacer el corte de listón de inauguración de las nuevas oficinas de la Fiscalía.