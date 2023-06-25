Se incendia casa al norte de Allende

Allende, Coah.- Se registró en la calle Ignacio Martínez al norte del municipio de Allende un incendio que movilizó a personal de Protección Civil y Bomberos, los elementos sospechan que el fuego fue provocado.

“Fue en la casa habitación localizada en calle Ignacio Martínez casi esquina con Eduardo W. Benavides, donde se suscitó el incendio, ingresamos al lugar por la parte trasera ya que el fuego se ubicaba al interior de la vivienda”, declaró Hugo Martin Zubeldía Cantú, titular de la dependencia.

Indicó que al registrar la vivienda se dieron cuenta de que la puerta de la casa estaba violada, por fortuna en ese momento el domicilio estaba sin ocupantes.