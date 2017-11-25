Se instala módulo del INE

VILLA UNIÓN, COAH.- Ayer viernes 24 de noviembre, se instaló por único día el módulo itinerante del Instituto Nacional Electoral en este municipio, así lo resaltó el secretario del Ayuntamiento, David Serrato Gurrola.

Dijo que con el horario de costumbre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, estará brindando atención del módulo del INE, para realizar todo tipo de trámite relacionado con la credencial de elector.

Fue en el Auditorio Municipal de esta localidad, donde personal del Instituto Nacional Electoral brindó atención a la ciudadanía, en esta última fecha que se asigna al municipio de Villa Unión durante el presente año 2017.

Serrato Gurrola exhortó a los ciudadanos del área urbana y de las comunidades rurales, a aprovechar la estancia del módulo de credencialización, y que realicen ahora mismo sus trámites, ya sea por primera vez, por reposición, o por cambio de domicilio.

A los jóvenes que arriban a la edad de 18 años en este lapso y hasta el 1 de julio del 2018, se les invita a tramitar ahora mismo su credencial de elector, presentando comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP, y constancia de estudios con fotografía.