Se invierten recursos municipales en obras a beneficio de la ciudadanía

MORELOS, COAH.-. La Administración Municipal 2014-2017, se ha echado a cuestas diversas obras en beneficios de distintos sectores de la población, con inversión de recursos propios, gracias a las contribuciones de la ciudadanía.

El alcalde Juan Gabriel Garza Calderón resaltó lo anterior, al indicar que se han ejecutado obras de electrificación en diferentes sectores del municipio, con extensiones desde 50 y hasta 150 metros lineales, según las necesidades que se presentan.

En este tipo obras se trabaja en conjunto con los beneficiarios, que aportan un porcentaje de la inversión, y el resto es aportado por el Municipio, resaltó el edil, al agregar que también se han concretado obras de drenaje y agua potable.

Los avances son importantes en materia de introducción del servicio de drenaje, y ampliación de la red de agua potable en Morelos y en el ejido Los Álamos, también con recursos propios, puntualizó Garza Calderón.

Asimismo, se construye un salón de eventos en el ejido Los Álamos, una obra ampliamente demandada por los habitantes de la comunidad, y que registra un avance superior al 50 por ciento de ejecución, mencionó el alcalde.