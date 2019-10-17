Se llevará a cabo en Jiménez

JIMENEZ, COAH.- Este próximo domingo 20 a partir de las 12 de mediodía en la plaza principal del municipio se llevará a cabo una exposición de autos clásicos y de carreras, además de arrancones organizado por varios clubs de autos, en coordinación con la Administración Municipal encabezada por el alcalde Raúl Pecina.

Cristina Díaz Zavala, directora de Comunicación Social del Municipio, informó que este evento se realizará con causa, ya que un porcentaje de los recaudado en las inscripciones de los participantes se destinará al DIF municipal; aunque cabe hacer mención que este evento es totalmente gratuito para el público en general.

Habrá puestos de comida entre otras actividades con la finalidad de apoyar a la economía de las familias que se registraron en presidencia, a quienes les otorgaron ya los permisos correspondientes.

Se espera la visita de gran cantidad de aficionados a estos autos, dándole gran colorido a la exposición, además de divertirse observando la serie de arrancones que se programaron bajo la supervisión del departamento de Seguridad Pública Municipal en la calle frente a Palacio Municipal que estará habilitada para estas acciones con los autos.