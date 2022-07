Se manifiestan católicos en contra de la violencia

ZARAGOZA, COAH. - Este domingo 10 de julio se unieron las iglesias católicas a nivel nacional, para realizar una misa en nombre de todos los sacerdotes violentados en el país, así lo indicó el presbítero del municipio de Zaragoza, Sabino Gámez Pérez.

El párroco de la parroquia de San Fernando de Rosas, indicó que se recibió un llamado por parte de los obispos de México para pedir en nombre de los sacerdotes que han sido secuestrados, amenazados y privados de su vida a causa de la violencia en el país.

"La iglesia, mis hermanos sacerdotes y los feligreses exigimos a las autoridades una mejor seguridad y tener paz, no solo para nosotros, si no para todo el país, que se aplique la ley como debe de ser, y frenar toda esta ola de delincuencia organizada que se vive en todos los territorios mexicanos", compartió.

A lo largo del país se han presenciado más actos de violencia en contra de sacerdotes que solo dan su vida para ejercer en nombre de cristo, situación que mantiene a la comunidad consternada, motivo que impulso a manifestarse este domingo.

Por su parte, los feligreses portaban pancartas de protestas, con leyendas que invitaban a abandonar la violencia, así como el rechazo a los actos delictivos en general, para alzar la voz y que la paz prolifere en las comunidades.

"No a la trata de personas; No a la violencia; Basta de inseguridad; No al suicidio; en especial, No más sacerdotes muertos", citaban las pancartas presentadas en la manifestación pacífica.