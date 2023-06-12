Se plantan obreros de SEICSA en la termoeléctrica

Nava, Coah.- Un grupo de 10 trabajadores de la empresa SEICSA, realizaron un paro laboral a las afueras de la central termoeléctrica Carbón II de Nava, esto por el despido injustificado del ahora ex empleado Alejandro Salas De los Santos.

“El conflicto que ahora tenemos es que el pasado sábado enviaron a un licenciado externo a la compañía, para notificar la rescisión de contrato, me presentaron un finiquito de aproximadamente 41 mil 660 pesos, cantidad que no va acorde a la ley federal de trabajo por despido injustificado”, declaró el hombre afectado.

Afirmó, que fue despedido después de entregarle un oficio a la empresa, en el cual exigían el pago de utilidades para él y sus compañeros, expedido el 9 de mayo.

“Parte de las demandas que tenemos es mi reinstalación, pago de utilidades, aumento salarial, ajuste de pagos de Infonavit y una lista de diez puntos, hasta el momento no nos hemos sentado a hablar con el encargado de la compañía, por mi parte yo esperare los 5 días que dicta la ley para después presentar ante las autoridades correspondientes una demanda por despido injustificado”, agregó.

Esta empresa de contratistas cuenta con 16 empleados de planta, que hasta el momento no han recibido sus derechos correspondientes a la ley federal de trabajo, por lo que no cederán hasta recibir una respuesta.