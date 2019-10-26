Se reúne en Allende secretaria de Seguridad

NAVA, COAH. - Ante la instrucción directa del mandatario estatal, la secretaria ejecutiva en materia de Seguridad, Sonia Villarreal visitó el municipio de Nava donde para reunirse con todos los titulares de dependencias del mismo rubro para ver los temas más prioritarios.

El alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez dijo que este tipo de visitas por parte de la secretaria ejecutiva a los municipios, apoya para recabar la información sobre la cantidad de elementos policiacos faltantes, pruebas de control y confianza aprobadas y que no existan elementos sin haberlas cumplido.

Además, se verifica también que todos cuenten con su porte de arma y ver el inventario de equipo para estructurar la estrategia de cómo se obtendrá en caso de existir faltantes.

Asimismo, revisan la calendarización de capacitación de los elementos como también el nivel de estudios para que los oficiales que no cuenten con bachillerato lo puedan realizar, ya que existe un proyecto de la elaboración de una universidad que tendrá materias de seguridad y asuntos policiacos por parte del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Con todas estas acciones se busca redondear el nivel de seguridad para los ciudadanos y que se cuente con una corporación de muy buen nivel capaz de reaccionar de la mejor manera en caso de existir una situación de riesgo en la comunidad.