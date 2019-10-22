Sección 293 está fortalecida: líder

NAVA, COAH. - Tras los lamentables hechos suscitados en la Región Carbonífera donde se produjo violencia contra trabajadores del acero a manos de seguidores de Napoleón Gómez Urrutia, se ha vivido con una incertidumbre que afecta el ambiente laboral en la región, por lo que líderes sindicales han hecho lo que está en sus manos por mantener la unión en tiempos difíciles.

Aurelio Rodríguez Cordero, secretario general del Sindicato Nacional Democrático sección 293 en Nava, reprobó las acciones ocurridas en la región carbonífera, tras el hambre de poder del ex líder sindical Napoleón Gómez Urrutia que a capa y espada desea volver al poder muy a pesar de los intereses de los trabajadores del gremio acerero y minero, sintiéndose apoyado por el grupo de seguidores que aún mantiene.

“Es la forma de operar de Napoleón, de antemano sabemos que él no viene a velar por el beneficio del trabajador, de hecho, nunca lo hizo, en la actualidad todos los puestos de un sindicato nacional y local; somos trabajadores que sabemos el sentir de nuestros compañeros”, aseveró Rodríguez Cordero.

Se menciona un acta que se formuló en el año 2008 que posiblemente haya quedado abierta o que exista cuando se desconoció al ex líder a nivel estatal, pero tanto Monclova como la sección 293 realizó una actualización ante la Secretaría del Trabajo donde se reconoce el registro del Sindicato Nacional Democrático, situación que desea desestabilizar el ex líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.